У Грузії Зурабішвілі оштрафували на $2 тис. за участь у Марші матерів

Міністерство внутрішніх справ Грузії наказало п’ятій президентці країни Саломе Зурабішвілі сплатити адміністративний штраф у розмірі 5000 ларі (2 тисячі доларів США).

Про отримання від силовиків звіту про порушення закону про зібрання та маніфестації Зурабішвілі повідомила в Х.

За словами президентки, у протоколі зазначається, що порушення зафіксоване 3 березня, коли вона взяла участь у Марші матерів – акції на підтримку людей, яких вважають політичними в’язнями, та членів їхніх сімей. Хода відбулася в центрі столиці Грузії Тбілісі.

"Як і сотні інших, я отримала штраф у розмірі 5000 ларі (2000 доларів) за марш із матерями політв’язнів! 18 активістів, журналістів, політиків отримали штрафи за пости у Facebook, що "образжують" державних службовців. Свобода слова під загрозою", — написала вона.