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Верховний суд зазнав кібератаки
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Верховний суд зазнав кібератаки

ЗМІ
Марія Патока
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Верховний суд
Верховний суд. УНІАН

Верховний суд України зазнав масштабної кібератаки, яка вивела з ладу майже усі електронні сервіси суду.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

За даними видання, кібератака розпочалась ще 6 червня. Основною ціллю кібератаки були касаційні суди. Її наслідки досі не усунули.

Внаслідок кібератаки на Верховний суд:

  • припинена реєстрація процесуальних документів, які надходять до касаційних судів;
  • не здійснюється автоматичний розподіл касаційних скарг на суддів;
  • не працює програма документообігу суду;
  • не працює підсистема "Електронний суд";
  • не працюють системи відеоконференцзв’язку;
  • не здійснюється внесення судових рішень до Єдиного реєстру судових рішень.

Невідомо хто здійснив кібератаку на Верховний суд. За попередньою версією виконавці кібератаки пов'язані з Росією.

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