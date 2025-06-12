Верховний суд зазнав кібератаки

Верховний суд України зазнав масштабної кібератаки, яка вивела з ладу майже усі електронні сервіси суду.
Про це повідомляє Судово-юридична газета.
За даними видання, кібератака розпочалась ще 6 червня. Основною ціллю кібератаки були касаційні суди. Її наслідки досі не усунули.
Внаслідок кібератаки на Верховний суд:
- припинена реєстрація процесуальних документів, які надходять до касаційних судів;
- не здійснюється автоматичний розподіл касаційних скарг на суддів;
- не працює програма документообігу суду;
- не працює підсистема "Електронний суд";
- не працюють системи відеоконференцзв’язку;
- не здійснюється внесення судових рішень до Єдиного реєстру судових рішень.
Невідомо хто здійснив кібератаку на Верховний суд. За попередньою версією виконавці кібератаки пов'язані з Росією.