Путін насміхається з мирних зусиль Трампа — Сікорський

Лідер РФ Володимир Путін насміхається з мирних зусиль президента США Дональда Трампа, посиливши атаки на цивільні об'єкти в Україні. Учасники зустрічі "Веймар плюс" обговорять як посилити Україну.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед зустріччю за формулою "Веймар плюс" у Римі.

"Ця зустріч не могла б відбутися у більш слушний час, враховуючи саміт НАТО наприкінці місяця та очевидність того, що Путін з Росії насміхається з мирних зусиль президента Дональда Трампа, який намагався ініціювати припинення вогню, змусити обидві сторони розмовляти безпосередньо. А замість цього, як ви знаєте, кількість нападів на цивільні цілі в Україні зросла", — сказав він.

Міністр також нагадав, що США наполягають, аби Європа робили більше для власної оборони.

"Ми вже робимо це, як на рівні ЄС, де Польща пишається тим, що взяла участь у запуску фонду SAFE, 150 мільярдів євро для європейської оборони. Нам також потрібно розробити стратегію щодо того, що робити, щоб допомогти Україні захиститися від цього російського натиску", — сказав Сікорський.

Він зазначив, що Польща – це країна Балтійського моря, яка має проблему — російський тіньовий флот.

"Старі кораблі, які перевозять величезні обсяги нафти, що ходять під екзотичними прапорами для зручності або взагалі без прапора, і які становлять матеріальну небезпеку для такого мілководного, закритого моря, як Балтійське. У нас вже були танкери, які займаються цією торгівлею, які постраждали в Азовському морі. Тож це не теоретична проблема. І ми знаємо, наскільки дорого коштувало очищення від розливів нафти після катастрофи на танкері Horizon у Мексиканській затоці. Тож я з нетерпінням чекаю на ґрунтовне та важливе обговорення", — сказав міністр.

Генсек НАТО Марк Рютте також зазначив, що на сьогоднішньому засіданні "Веймар плюс" обговорюватимуть як зробити так, щоб Україна була якомога сильнішою, "здатною захищатися і намагатися зробити все можливе, щоб привести Україну до міцного та тривалого миру".

Крім того, учасники зустрічі обговорять як забезпечити оборону території НАТО не лише зараз, але й через п'ять і десять років, забезпечуючи гроші, а також оборону та виробництво сталі.

Щодо переговорів між Україною та РФ, То за словами генсека НАТО, те, що зробив Трамп, справді важливо — він зрушив все з мертвої точки, розпочавши прямі переговори з Путіним.

"Я хвалю його за це, бо вважаю це важливим. А тепер це покроковий підхід. І я думаю, що росіяни вже двічі відправляють цього історика (Володимира Мединського, — ред.) на ці переговори до Стамбула, намагаючись почати з історії тисячолітньої давності, а потім пояснюючи що Україна тут вина. Думаю, це не корисно, але принаймні крок за кроком ми намагаємося досягти прогресу", — .