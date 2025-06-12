НАТО розширює супутникове спостереження за діями Росії

НАТО розширює свої можливості супутникового спостереження для сканування більших територій. Це дозволить Альянсу відстежувати військові переміщення як на території України, так і вздовж кордонів Росії з країнами Східної Європи.

Про це повідомив головнокомандувач сил трансформації НАТО П'єр Вандьє в інтерв’ю виданню Bloomberg.

Новий проєкт отримав назву "Smart Indication And Warning Broad Area Detection" (SINBAD). Його мета — здійснювати частий моніторинг великих територій світу протягом року, з використанням штучного інтелекту для фіксації змін та автоматичного формування попереджень.

Також, за словами Вандьє, НАТО вперше отримає можливість стежити за "величезними територіями", включно з маневрами, пересуванням військ та діями на полі бою.

"Сьогодні ми не впевнені, що росіяни зупиняться на Україні. Ми зможемо їм сказати: ми вас бачимо", — наголосив П'єр Вандьє.

Для реалізації ініціативи обрали американського постачальника супутникових знімків — компанію Planet Labs.

Нагадаємо, 9 червня в інтерв’ю агентству AFP, П’єр Вандьє заявив, що арміям НАТО є чого повчитися в України, зокрема її "креативності" під час проведення операції СБУ "Павутина". Зокрема, посадовець назвав українську операцію "троянським конем", яка показала наскільки важливо адаптуватися до нових викликів війни за допомогою інновацій.