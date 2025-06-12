У МакДональдз спростували чутки про закриття ресторанів у Дніпрі та Чернігові

Інформація про можливе закриття ресторанів мережі МакДональдз у Дніпрі та Чернігові, яка поширюється в соцмережах, не відповідає дійсності.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі компанії.

У МакДональдз розповіли, що наразі в Україні працює 112 із 127 ресторанів швидкого харчування. 15 закладів (у Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах) залишаються закритими з міркувань безпеки.

"Водночас ми не маємо намірів закривати заклади в інших регіонах", — зазначили у компанії.

У пресслужбі наголосили, що ресторанна мережа продовжує працювати у штатному режимі, за винятком закладів, які тимчасово недоступні через загрози безпеці.