ЄС ухвалив нові тарифи на сільгосппродукцію та добрива з Росії та Білорусі

Рада Європейського Союзу (ЄС) ухвалила нові тарифи на російські та білоруські сільськогосподарські товари та добрива. Вони набудуть чинності з 1 липня.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Там зазначили, що мита наклали на ті товари, які раніше додатковими митами не обкладалися. Мета — зменшити залежність ЄС від цього імпорту, а також зменшити експортні доходи РФ, тим самим обмежити її здатність фінансувати війну проти України.

Впровадження цих тарифів буде контролюватися, щоб забезпечити захист промисловості добрив ЄС та фермерів. Підвищення тарифів на добрива відбуватиметься поступово впродовж перехідного періоду у три роки.

Після набрання чинності законодавства, 1 липня, мита ЄС застосовуватимуться до всієї сільськогосподарської продукції з Росії. Нові тарифи застосовуватимуться до товарів, які становили близько 15% від усього сільськогосподарського імпорту з Росії у 2023 році. Що стосується добрив, то нові тарифи застосовуватимуться до певних продуктів на основі азоту.

Окрім послаблення воєнної економіки Росії, нові тарифи допоможуть зменшити залежність ЄС від Росії та Білорусі, а також стимулюватимуть диверсифікацію та внутрішнє виробництво. Це дозволить диверсифікувати постачання, забезпечивши стабільне постачання добрив, окрім того, це підсилить ринок ЄС для місцевих фермерів.

У 2023 році імпорт добрив з Росії становив понад 25% від загального обсягу імпорту Союзу в цьому секторі, що склало близько 3,6 мільйона тонн на суму 1,28 мільярда євро.

28 січня 2025 року Єврокомісія запропонувала цей торгівельний захід для узгодження з метою послаблення воєнної економіки Росії, а також економіки третіх країн, причетних до агресії проти України.