Україна та Швеція співпрацюватимуть у сфері космічних технологій

Швеція співпрацюватиме з Україною у розвитку космічних технологій для оборонних потреб.

Про це йшлося під час переговорів української та шведської делегацій, передає пресслужба Міноборони.

В українському оборонному відомстві розповіли, що Київ презентував основні досягнення з цифровізації, невід’ємною частиною яких є впровадження та реалізація космічної політики та стратегії у сфері оборони.

Зокрема, шведських партнерів поінформували про створення управління космічної політики Міноборони у березні 2025 року. Також були озвучені ключові потреби Сил оборони України у цій сфері, які можуть бути реалізовані разом з іноземними партнерами.

Крім цього було наголошено, що у секторі військового космосу Україна фокусуватиметься на обробці масивів даних, які отримує, зокрема й від партнерів, а не на масштабуванні власного обладнання.

Зі свого боку шведська делегація висловила зацікавленість у співпраці з Україною в розвитку космічних технологій з урахуванням українського досвіду ведення сучасної війни. Крім того, Швеція може допомогти у взаємодії з іншими партнерами, зокрема, з нордичними державами, до яких належать Данія, Фінляндія, Норвегія та Ісландія.

Наприкінці березня цьогоріч Міноборони створило управління космічної політики. Воно має об'єднати державні та приватні компанії, а також науковців космічної галузі для взаємодії з українським військом.

У січні 2021 року Кабінет міністрів схвалив концепцію загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021―2025 роки. Вона передбачала створення до двох тисяч нових робочих місць у космічній галузі та зростання науково-технічного персоналу у цій сфері.