Штормовий вітер та дощі: прогноз погоди на 13 червня від Наталки Діденко

У п'ятницю, 13 червня, у низці областей України прогнозуюють дощі та штормовий вітер. Температура повітря коливатиметься у межах +15 +19 градусів.

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у п'ятницю в Україні очікується зниження температури: вночі до +8 +14 градусів, вдень — до +15 +19 градусів. Трохи вищі температури збережуться на півдні та південному сході, що є характерним для цих регіонів.

Дощі 13 червня пройдуть у північних та центральних областях України, а також на Харківщині. У решті регіонів — без істотних опадів.

У Києві завтра дощитиме, протягом дня очікується +16 +18 градусів.

Крім того, за прогнозом синоптикині, у п’ятницю по всій Україні очікується сильний північно-західний вітер, місцями із поривами до 15–20 м/с.

"Не поспішайте нарікати на градуси, вже із суботи-неділі температура почне підвищуватися. Спеки поки що не видно, лише помірне комфортне тепло", — — написала Діденко.