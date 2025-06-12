За підозрою у підготовці теракту: у Польщі затримали 19-річного хлопця

В Ольштині, що у Польщі, співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали 19-річного хлопця, якого підозрюють в підготовці теракту.

Про це повідомив речник польського МВС Яцек Добжинський.

Він розповів, що затриманий 19-річний хлопець – третій фігурант справи, яку веде окружна прокуратура Ольштина. Раніше були затримані ще двоє його однолітків.

За даними слідства, що підозрювані активно шукали в інтернеті інформацію про використання вогнепальної зброї, бойові тактики, а також виготовлення вибухових пристроїв.

Зокрема хлопці проходили стрілецькі тренування, накопичували піротехнічні матеріали й інструкції зі створення саморобних вибухівок.

Особливе занепокоєння в ABW викликає те, що затримані черпали натхнення з дій відомих убивць – Андерса Брейвіка, Брентона Тарранта і Тімоті Маквея. Вони вивчали їхню ідеологію, методи нападів і прорахунки, які ті припустилися, що, за словами слідчих, сформувало в них "вкрай радикальні моральні установки".

Наразі усім трьом висунуто обвинувачення за статтями Кримінального кодексу Польщі, що передбачають відповідальність за підготовку теракту. Двоє підозрюваних перебувають під вартою, а до третього застосовано інший запобіжний захід.

Раніше співробітники ABW затримали 28-річного Віктора З., якого підозрюють у роботі на російську розвідку.