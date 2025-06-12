ГУР: Росія формує лояльну до себе африканську еліту через освіту і спорт

Росія активно розширює свій вплив в Африці, використовуючи освітні програми, спортивні заходи та молодіжні ініціативи.

Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

"Один із ключових напрямів — створення умов для формування лояльної до Москви “африканської еліти”", — зазначив Юсов.

За його словами, Росія, зокрема, надає квоти на навчання громадянам африканських країн у своїх університетах. Там вони безплатно здобувають освіту за держкошти РФ, здебільшого в таких сферах, як сільське господарство, медицина, інженерія та педагогіка.

Також у провідних університетах Африки планують відкривати курси російської мови й навчальні програми для викладачів. А в майбутньому — узгодження африканських освітніх програм зі стандартами РФ.

Окрім освіти, Росія працює з африканською молоддю через спортивні заходи:

"Африканська освіта й спорт дедалі активніше використовуються державою-агресором як інструменти гібридного впливу з прицілом на формування нового покоління політичних і управлінських еліт, лояльних до кремля“, — розповів Юсов.