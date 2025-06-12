Глава Чехії Петр Павел закликав Сполучені Штати дати Європі більше часу і більш реальні цілі, щоб подбати про безпеку континенту та стримати Росію, якщо та наважаться напасти.

Про це він розповів в інтерв'ю Bloomberg, передає Укрінформ.

За його словами, європейські держави не можуть забезпечити тривалий мир в Україні без допомоги з боку Штатів, і президент Дональд Трамп має рацію, вимагаючи від них збільшити витрати на оборону. Однак, на думку Павела, знадобляться "роки", щоб замінити деякі механізми захисту, які зараз надає Вашингтон.

"США намагаються чинити тиск на європейців, щоб ті зробили це швидше. Створімо достатній тиск, але не будемо штовхати континент до прірви", — каже чеський лідер.

Павел зауважив, що мета майбутнього червневого саміту НАТО в Гаазі та після нього в тому, щоб "утримати американців" в регіоні. Він оптимістично налаштований щодо змоги союзники по Альянсу у досягненні домовленості про збільшення інвестицій в оборону, а США дотримуватимуться статті 5 блоку (положення про колективну оборону, яке зобов'язує країни-члени захищати один одного).

"Європейські союзники вітали б набагато рішучіше підтвердження (з боку США – ред.) того, що РФ є і буде, принаймні в короткостроковій перспективі, найбільшим викликом нашій безпеці", — сказав Павел.

Президент Чехії додав, що декларація саміту буде "надзвичайно короткою" і, ймовірно, без попередніх обіцянок фінансової та військової підтримки України, а також без перспективи вступу країни до блоку.

Крім цього він також сказав, що розчарований небажанням Трампа продемонструвати "більшу силу" і чітко визначити Росію як агресора, а Україну — як жертву. За його словами, Європа потребує посилення тиску на Кремль з боку Вашингтона за допомогою економічних санкцій, дипломатичної ізоляції та військового стримування.

"Ми чітко бачимо, що Трамп залишає двері відкритими для майбутніх відносин, переважно економічних, з Росією. У мене є підозра, що він не до кінця розуміє, що таке Росія і росіяни", — сказав у цьому контексті глава Чехії.

Водночас за його словами, захід повинен продовжувати озброювати Україну, щоб не дозволити РФ оголосити про перемогу і відчути себе винагородженою за свою агресію

"Я вважаю, що НАТО є і буде наріжним каменем європейської безпеки. Ми повинні дуже тісно координувати свої дії зі США, тому що це також в їхніх інтересах не дозволити Росії перемогти в цій війні", — резюмував Павел.

У січні президент США Дональд Трамп закликав країни-члени НАТО збільшити оборонні видатки до 5% від свого ВВП. Він наголошував, що більшість держав не платили й 2%, про що було раніше домовлено. У результаті, за словами американського президента, різницю покривали США, що є "несправедливо".

У лютому голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне заявляв, що США, найімовірніше, збережуть свою прихильність Альянсу, хоча можуть скоротити свою військову присутність у Європі. За його словами, наразі американські пріоритети зміщуються в Індо-Тихоокеанський регіон.