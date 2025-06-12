Повітряні сили вночі знешкодили 49 з 63 дронів РФ

У ніч на 12 червня Сили протиповітряної оборони знешкодили 49 безпілотників, якими російська армія атакувала Україну.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом російські війська випустили по території України 63 дрони типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів. Головними напрямками атаки були: Харківщина, Донеччина та Одещина.
"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 21 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ2, — повідомили в ПС.
Там додали, що в результаті російської атаки влучання дронів зафіксували у 7 місцях, падіння збитих безпілотників — у 4 локаціях.