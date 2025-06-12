Держсекретар США Рубіо привітав росіян з днем РФ

Державний секретар США Марко Рубіо привітав росіян з національним днем Росії, додавши, що Сполучені Штати "прагнуть конструктивної співпраці задля досягнення миру між Росією та Україною".

Про це йдеться на сайті Держдепу.

Рубіо заявив, що США, як і раніше підтримують російський народ у прагненні до "кращого майбутнього".

"Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної співпраці з Російською Федерацією для досягнення міцного миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме більш взаємовигідним відносинам між нашими країнами", — заявив держсекретар США.

Що відомо про меморандуми України та РФ

1 червня Суспільне отримало повний текст меморандуму України, який українська делегація представила російській стороні під час перемовин у Стамбулі 2 червня. Серед іншого документ містить положення про припинення вогню, моніторинг перемирʼя та необхідність зустрічі президента Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна.

Також там йдеться про безумовне повернення Росією всіх депортованих та переміщених українських дітей, обмін полоненими, а також звільнення всіх цивільних ув'язнених. Ці заходи повинні поширюватися на всі категорії осіб, що перелічені, починаючи з лютого 2014 року.

Про те, що Україна передала його очільнику російської переговорної делегації Володимиру Мединському міністр оборони Рустем Умєров повідомляв ще 28 травня.

2 червня під час другого раунду перемовин у Стамбулі російська сторона передала українській делегації свій меморандум з умовами, після виконання яких РФ нібито має закінчити війну. Зокрема Москва вимагає виведення ЗСУ з територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також визнання цих регіонів російськими, нейтральний статус України та припинення постачання озброєння Києву і надання розвідданих. Президент Володимир Зеленський назвав текст цього документа "ультиматумом".

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня українська та російська делегації за посередництва влади Туреччини провели другий раунд перемовин у Стамбулі, які тривали понад годину. За його підсумками очільник Міноборони та глава української делегації Рустем Умєров розповів, що сторони домовились про обміни полоненими, а також репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових. За його словами, деталі щодо цього повідомлять "незабаром".

Також російська сторона передала Україні так званий "меморандум", який зокрема містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Київ взяв тиждень на вивчення та аналіз документа. Після цього сторони "зможуть скоординувати" подальші кроки. Умєров додав, що запропонував російській делегації провести ще один раунд переговорів 20-30 червня.

Водночас за словами першого заступника міністра закордонних справ України та одного з членів української делегації Сергія Кислиці, росіяни відмовились від безумовного припинення вогню та зустрічі президента Володимира Зеленського з очільником Кремля Володимиром Путіним.