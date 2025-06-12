РФ втратила у війні проти України понад мільйон військових — Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 220 бойових зіткнень, російська армія втратила ще 1140 військових. Від так загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україні сягнули 1 000 340 осіб.

Про це Генштаб ЗСУ.

11 червня російські війська здійснили ракетний удар та 86 авіаударів, випустили 2 ракети, скинули 136 КАБів, атакували 3744 дронами-камікадзе та 6064 рази обстріляли позиції українських військ та населені пункти.

Авіаудари прийшлися, зокрема по районах населених пунктів Лютівка, Петрівка, Вовчанськ, Охрімівка Харківської області; Полтавка, Коптєве, Мирноград, Удачне, Олексіївка, Іскра Донецької області; Обратне, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Новоандріївка, Веселянка, Приморське Запорізької області.

Сили оборони вдарили по десяти місцях, де були російські війська, зброя та техніка, уразили ППО, п'ять пунктів управління, сім артилерійських систем, три склади боєприпасів та "ще два інші важливі об'єкти".

Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбито одну російську атаку в напрямку Охрімівки.

На Куп’янському напрямку відбулося 13 атак РФ. Сили оборони відбили штурми у районах населених Степова Новоселівка, Загризове та в напрямку Піщаного, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку російські війська атакували 22 рази у районах населених пунктів Надія, Карпівка, Рідкодуб, Ямполівка, Білогорівка та у бік населених пунктів Ольгівка, Степове, Греківка, Новий Мир, Андріївка, Зелена Долина, Торське.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили три атаки у бік Григорівки та поблизу Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень в бік Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку 21 раз росіяни атакували у районах Диліївки, Торецька та Яблунівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 62 штурми та наступи у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Андріївка та у бік Полтавки, Олексіївки, Муравки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 46 атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Комар, Веселе, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко та в напряму Запорізького, Мирного, Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку росіяни атакували п’ять разів у районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося три російські атаки у напрямку Павлівки.

На Придніпровському напрямку війська РФ намагалися просування до позицій Сил оборони, але марно.

На Курському напрямку відбулося 27 боєзіткнень. Російські військові завдали 19 авіаударів, застосувавши зокрема 40 КАБів, крім того, 268 разів обстріляли українські позиції та населені пункти.