Міжнародна популярність США падає на тлі низької довіри до Трампа — дослідження

Популярність Сполучених Штатів у світі суттєво знизилася від початку президентства Дональда Трампа.

Про це свідчить дослідження Pew Research Center, оприлюднене в середу, 11 червня.

Більшість опитаних вважають, що Трамп не впорається з ключовими глобальними викликами — зокрема з імміграцією, війною між Росією й Україною, відносинами з Китаєм, економічними проблемами, конфліктами на Близькому Сході та зміною клімату.

У 15 із 24 опитаних країн рівень схвалення США знизився. Найбільше падіння зафіксовано в Польщі, а найнижчий рівень позитивного ставлення — у Швеції, де 79% респондентів мають негативну думку про США.

Більшість респондентів описують Трампа як "зарозумілого» і «небезпечного", і лише незначна частка вважає його чесним. Водночас у 18 країнах більшість респондентів погоджуються, що він є "сильним лідером".

У Німеччині частка тих, хто позитивно сприймає США, впала з 48% у 2024 році до 33% у 2025-му. Натомість 66% німців нині оцінюють США негативно (у 2024 році таких було 48%).

У Канаді та Мексиці, де раніше більшість позитивно ставилася до США за президентства Джо Байдена, тепер більшість респондентів мають негативну думку. Зокрема, в Мексиці 91% не довіряють Трампу в ухваленні рішень у міжнародній політиці — найгірший показник серед усіх країн.

У більшості країн опитані не підтримують політику Трампа щодо ключових питань — війни в Україні, конфлікту в Газі, імміграції та зміни клімату. 80% опитаних вважають Трампа зарозумілим, лише 28% — чесним.

Найвищу оцінку США отримали в Ізраїлі, де 83% респондентів мають позитивну думку про країну. Це пов’язано з активною підтримкою Ізраїлю з боку адміністрації Трампа.

Позитивне ставлення до США зросло також в Нігерії та Туреччині.

У 9 з 11 опитаних союзників НАТО приблизно шестеро з десяти дорослих або більше кажуть, що не довіряють тому, як Трамп веде російсько-українську війну. Винятками є Угорщина, де 54% довіряють трампу, та Греція, де думки розділилися.

Опитування проводилося серед 28 333 дорослих у 24 країнах із січня по квітень 2025 року.

Польові дослідження у всіх країнах, крім Індонезії, розпочалися після інавгурації Трампа на другий термін 20 січня. Більшість інтерв’ю відбулися після зустрічі Трампа з Володимиром Зеленським 28 лютого і до оголошення тарифів 2 квітня.