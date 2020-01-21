Як обіймаються політики. Міжнародний день обіймів. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

21 січня у світі відзначають Міжнародний день обіймів.

Це свято — доволі молоде, йому трохи понад 30 років. У 70-х роках минулого сторіччя його започаткували американські студенти. За традицією, цього дня можна дружньо обіймати, навіть, незнайомих людей. Ініціатива американських студентів з часом переросла в міжнародний флешмоб.

Психологи стверджують, що для виживання людині потрібно обійматися 4 рази на день, для підтримки – 8 разів, а для особистого зростання та розвитку – 12 разів. За їхніми даними, обійми сприяють виробленню «гормону щастя» окситоцину, підвищують імунітет, гемоглобін та стимулюють центральну нервову систему. Суспільне зібрало в одне відео найкращі обійми українських і світових політиків.