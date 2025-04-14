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Трамп заявив, що Путін винен у війні в Україні, Мерц після обрання канцлером приїде до Києва. 1146 день війни
Вторгнення Росії в УкраїнуПОДІЇТоп дня

Трамп заявив, що Путін винен у війні в Україні, Мерц після обрання канцлером приїде до Києва. 1146 день війни

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Київ, війна
Жінка відвідує імпровізований меморіал з українськими прапорами з іменами загиблих військовослужбовців на Майдані Незалежності в Києві, Україна, 14 квітня 2025 року. REUTERS/Marko Djurica

15 квітня — 1146-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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Welt: Фрідріх Мерц планує візит до України на саміт "Коаліції охочих"

У разі своєчасного обрання новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує здійснити поїздку до України, щоб взяти участь у саміті "Коаліції охочих", який відбудеться 9 травня в Києві.

Про це пише видання Welt з посиланням на джерела в Берліні та Брюсселі.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський запросив глав держав і урядів на цей саміт, метою якого є обговорення гарантій безпеки для України.

За інформацією, підготовка до поїздки Мерца вже триває. Якщо це станеться, візит до України стане для Мерца його першою закордонною поїздкою на посаді канцлера Німеччини. Прессекретар Мерца наразі відмовився коментувати повідомлення.

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