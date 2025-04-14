15 квітня — 1146-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Фрідріх Мерц, який 6 травня має бути затверджений канцлером Німеччини, планує здійснити перший закордонний візит на посаді в Україну, пише видання Welt.
- Трамп назвав Путіна винним у російській агресії та анонсував "хороші пропозиції" для завершення війни.
- Уряд України запросив високопосадовців країн Європейського союзу відвідати Київ на знак демонстрації дипломатичної сили проти щорічного військового параду лідера Росії Володимира Путіна.
- Україна цього тижня проведе зустрічі з партнерами щодо розміщення безпекового контингенту, який буде підтримувати мир після війни.
- Військовополонені китайські громадяни дали пресконференцію під час якої розповіли про те, як Росія рекрутує іноземців до армії та як вони потрапили у полон. Чоловіки розповіли, що Росія вербує іноземців до армії через посередників. Їм пропонують роботу, не пов'язану зі службою.
Welt: Фрідріх Мерц планує візит до України на саміт "Коаліції охочих"
У разі своєчасного обрання новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує здійснити поїздку до України, щоб взяти участь у саміті "Коаліції охочих", який відбудеться 9 травня в Києві.
Про це пише видання Welt з посиланням на джерела в Берліні та Брюсселі.
Зазначається, що президент України Володимир Зеленський запросив глав держав і урядів на цей саміт, метою якого є обговорення гарантій безпеки для України.
За інформацією, підготовка до поїздки Мерца вже триває. Якщо це станеться, візит до України стане для Мерца його першою закордонною поїздкою на посаді канцлера Німеччини. Прессекретар Мерца наразі відмовився коментувати повідомлення.