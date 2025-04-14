Welt: Фрідріх Мерц планує візит до України на саміт "Коаліції охочих"

У разі своєчасного обрання новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує здійснити поїздку до України, щоб взяти участь у саміті "Коаліції охочих", який відбудеться 9 травня в Києві.

Про це пише видання Welt з посиланням на джерела в Берліні та Брюсселі.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський запросив глав держав і урядів на цей саміт, метою якого є обговорення гарантій безпеки для України.

За інформацією, підготовка до поїздки Мерца вже триває. Якщо це станеться, візит до України стане для Мерца його першою закордонною поїздкою на посаді канцлера Німеччини. Прессекретар Мерца наразі відмовився коментувати повідомлення.