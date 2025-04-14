Президент США Дональд Трамп назвав очільника Росії Володимира Путіна винним у початку війни РФ проти України. Раніше він назвав президента Зеленського та експрезидента США Байдена винними у початку російсько-української війни.

Про це Дональд Трамп заявив журналістам під час брифінгу із президентом Сальвадору Наїбом Букеле.

За словами Трампа, Путін — перший, хто винний у початку війни Росії проти України. Та він не відмовляється від своїх слів щодо вини Володимира Зеленського та Джо Байдена.

"І все, що я можу зробити, це спробувати зупинити це. Це все, що я хочу зробити. Я хочу зупинити вбивства. І я думаю, що у нас це добре виходить", — заявив Дональд Трамп.

Також Трамп анонсував "хороші пропозиції" для завершення російсько-української війни, які "незабаром" з'являться.

Також Дональд Трамп скептично відповів на пропозицію президента України Володимира Зеленського купити у США 10 систем ППО Patriot за $15 млрд.

"Зеленський завжди хоче купити ракети.Коли ти починаєш війну, ти повинен знати, що зможеш її виграти. Так? Не можна починати війну проти когось, хто у 20 разів переважає тебе, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі ракети", — сказав Трамп.

Раніше Дональд Трамп звинуватив президент України Володимира Зеленського та експрезидента США Джо Байдена у тому, що Росія розпочала війну проти України. Також він сказав, що війну "треба негайно припинити".

Що відомо про останні перемовини у Саудівській Аравії

23 березня в Ер-Ріяді українська та американська делегації провели зустріч. Зокрема сторони обговорювали безпеку обʼєктів енергетики та інфраструктури. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що "дискусія була продуктивною та цілеспрямованою".

24 березня в Саудівській Аравії також відбулися переговори делегацій Росії та США. Вони проходили у закритому режимі. Журналістів попросили покинути територію готелю The Ritz-Carlton, де вони проводяться. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова сьогодні представники США та РФ обговорювали питання "зернової ініціативи" для забезпечення безпеки судноплавства.