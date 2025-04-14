Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, що Угорщина продовжує блокувати відкриття переговорних кластерів щодо членства ЄС та України.

Про це він розповів журналістам під час брифінгу після засідання ради міністрів закордонних справ ЄС.

За словами Радослава Сікорського, Польща хотіла б відкрити перший кластер переговорів під час свого головування у Євросоюзі — до 1 липня 2025 року.

"Я знову звернувся до Угорщини з проханням зняти вето на виділення майже 7 мільярдів євро з Європейського фонду миру, а також припинити блокувати відкриття першого переговорного кластера. Але це як розмова з цегляною стіною", — заявив Сікорський.

Він також уточнив, що Угорщина блокує 17 пакет санкцій ЄС проти Росії.

Також Радослав Сікорський повідомив, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запросив міністрів закордонних справ країн ЄС до Львова на 8 та 9 травня, щоб "показати, що Європа є там, в Україні, а не стає на бік Путіна в Москві".

Раніше стало відомо, що президент Сербії Александр Вучич планує приїхати до Москви на військовий парад 9 травня.