Президент США Дональд Трамп звинуватив президент України Володимира Зеленського та експрезидента США Джо Байдена у тому, що Росія розпочала війну проти України. Також він сказав, що війну "треба негайно припинити".

Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, під час свого першого терміну з 2016 по 2020 роки він "запобігав" війні Росії проти України.

"Президент Зеленський і Джо Байден виконали жахливу роботу, дозволивши цій пародії початися. Було так багато способів запобігти його запуску. Але це минуле. Тепер ми повинні змусити війну зупинитися і швидко!", — написав Дональд Трамп.

Що відомо про останні перемовини у Саудівській Аравії

23 березня в Ер-Ріяді українська та американська делегації провели зустріч. Зокрема сторони обговорювали безпеку обʼєктів енергетики та інфраструктури. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що "дискусія була продуктивною та цілеспрямованою".

24 березня в Саудівській Аравії також відбулися переговори делегацій Росії та США. Вони проходили у закритому режимі. Журналістів попросили покинути територію готелю The Ritz-Carlton, де вони проводяться. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова сьогодні представники США та РФ обговорювали питання "зернової ініціативи" для забезпечення безпеки судноплавства.