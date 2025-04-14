Через порушення правил поведінки на залізниці, зокрема через так званий "зачепінг""Зачепінг" ("зачеперство") — це небезпечний спосіб переміщення на автозачепах вагонів потягів, електричок і трамваїв., у 2024 році травмувалися 28 дітей, а ще 9 — загинули. У зв'язку з цим Міносвіти спільно з Міністерством внутрішніх справ та Укрзалізницею нагадали підліткам, чому не варто ризикувати життям заради таких "розваг".
Про це йдеться у повідомленні Міносвіти.
У відомстві зазначають, що підлітки продовжують ризикувати життям, чіпляючись за потяги та залазячи на дахи вагонів електричок заради відео в соцмережах та лайки. Але такі "розваги" дедалі частіше закінчуються трагедією: смертю або каліцтвом — через падіння з рухомого складу чи ураження електрострумом.
"Лише торік унаслідок порушення правил поведінки на залізниці, зокрема через "зачепінг", травмувалися 28 дітей, а 9 — загинули", — йдеться у повідомленні.
Чому "зачепінг" небезпечний
- Електрострум: 27 000 вольтів — смертельно навіть без дотику.
- Падіння з висоти: різкі рухи потяга можуть стати фатальними.
- Різке гальмування: так званий "зачепер" втрачає рівновагу і випадає з потяга.
- Затягування під колеса: один невдалий рух — і шансів вижити майже немає.
Батьків можуть оштрафувати, або притягнути до кримінальної відповідальності
У Міносвіти кажуть, що окрім загрози життю дитини, "зачепінг" — це ще й правопорушення. Батьків можуть оштрафувати, а в разі аварійної ситуації — можлива й кримінальна відповідальність.
Що можуть зробити батьки та освітяни
- Говорити з дітьми мовою фактів — "зачепінг" убиває.
- Обговорювати реальні історії — новини про трагедії мають стати уроком.
- Стежити за активністю в соцмережах: які відео дивиться ваша дитина.
- Пропонувати безпечні альтернативи: спорт, паркур, мотокрос тощо.
"Транслюйте дітям: жодне відео не варте життя та здоров'я! Не ризикуйте собою заради лайків!", — наголосили у Міносвіти.
13 березня 2025 року на станції "Київ-Волинський" 12-річний хлопчик виліз на вагон електрички й на даху його вдарило струмом, тіло охопило полум'я. За словами очевидців, чоловіки намагалися врятувати підлітка, поливали з вогнегасника до приїзду рятувальників. Хлопця з тяжкими опіками госпіталізували. 18 березня він помер у лікарні.