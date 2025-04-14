Через порушення правил поведінки на залізниці, зокрема через так званий "зачепінг" , у 2024 році травмувалися 28 дітей, а ще 9 — загинули. У зв'язку з цим Міносвіти спільно з Міністерством внутрішніх справ та Укрзалізницею нагадали підліткам, чому не варто ризикувати життям заради таких "розваг".

Про це йдеться у повідомленні Міносвіти.

У відомстві зазначають, що підлітки продовжують ризикувати життям, чіпляючись за потяги та залазячи на дахи вагонів електричок заради відео в соцмережах та лайки. Але такі "розваги" дедалі частіше закінчуються трагедією: смертю або каліцтвом — через падіння з рухомого складу чи ураження електрострумом.

"Лише торік унаслідок порушення правил поведінки на залізниці, зокрема через "зачепінг", травмувалися 28 дітей, а 9 — загинули", — йдеться у повідомленні.

Чому "зачепінг" небезпечний

Електрострум: 27 000 вольтів — смертельно навіть без дотику.

27 000 вольтів — смертельно навіть без дотику. Падіння з висоти: різкі рухи потяга можуть стати фатальними.

різкі рухи потяга можуть стати фатальними. Різке гальмування: так званий "зачепер" втрачає рівновагу і випадає з потяга.

так званий "зачепер" втрачає рівновагу і випадає з потяга. Затягування під колеса: один невдалий рух — і шансів вижити майже немає.

Батьків можуть оштрафувати, або притягнути до кримінальної відповідальності

У Міносвіти кажуть, що окрім загрози життю дитини, "зачепінг" — це ще й правопорушення. Батьків можуть оштрафувати, а в разі аварійної ситуації — можлива й кримінальна відповідальність.

Що можуть зробити батьки та освітяни

Говорити з дітьми мовою фактів — "зачепінг" убиває.

— "зачепінг" убиває. Обговорювати реальні історії — новини про трагедії мають стати уроком.

— новини про трагедії мають стати уроком. Стежити за активністю в соцмережах: які відео дивиться ваша дитина.

які відео дивиться ваша дитина. Пропонувати безпечні альтернативи: спорт, паркур, мотокрос тощо.

"Транслюйте дітям: жодне відео не варте життя та здоров'я! Не ризикуйте собою заради лайків!", — наголосили у Міносвіти.

13 березня 2025 року на станції "Київ-Волинський" 12-річний хлопчик виліз на вагон електрички й на даху його вдарило струмом, тіло охопило полум'я. За словами очевидців, чоловіки намагалися врятувати підлітка, поливали з вогнегасника до приїзду рятувальників. Хлопця з тяжкими опіками госпіталізували. 18 березня він помер у лікарні.