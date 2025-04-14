Армія РФ системно застосовує хімічну зброю у війні проти України — ГУР МО

Армія РФ на війні в Україні системно застосовує хімічну зброю. Наразі на лінії бойового зіткнення, зокрема у Запорізькій області в районі населеного пункту Щербаки, дедалі частіше фіксуються випадки застосування окупантами боєприпасів з отруйним газом.

Про це повідомляє пресслужба Головного управляння розвідки Міноборони (ГУР МО).

Там розповіли, що здебільшого, йдеться про гранати РГ-Во. Як стверджують у відомстві, російські військові скидають їх з безпілотників на позиції Сил безпеки та оборони України.

"Застосований російськими загарбниками газ вражає слизову оборонку та дихальні шляхи. Перебування у зоні ураження хімікатом без засобів захисту може мати летальні наслідки ― на жаль, серед захисників України вже є загиблі", — йдеться у повідомленні.

У ГУР МО зазначили, що зараз тривають експертизи застосованої росіянами хімічної речовини з метою її точної ідентифікації.

У березні заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Валерій Вебер повідомляв, що від початку повномасштабної війни армія РФ понад 6 900 разів застосувала боєприпаси проти ЗСУ, які містять небезпечні хімічні речовини.

Торік France24 опублікувала матеріал про хімічну зброю, яку РФ використовує у війні проти України. Йшлося про хлорпікрин — сльозогінний та задушливий газ, використання якого заборонено міжнародним правом. Під час Першої світової війни, у 1916 році, росіяни застосували цю речовину першими з учасників протистояння, уже за ними — Франція та Німеччина. Тоді хлорпікрин використовували, щоб змусити ворожих солдатів зняти протигази — пояснив у коментарі France24 Роб Чілкотт, керівник відділу токсикології Університету Гартфордшира. Після на солдатів спрямовували іприт, більш небезпечну хімічну зброю.

Як наголошували у Генштабі ЗСУ, використанням хімічної зброї РФ грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.