Керівниця українського бюро Наталія Седлецька повідомила, що "Радіо Свобода" в Україні намагається зберегти мовлення, попри замороження фінансування від США через скорочення функцій урядового агентства США з глобальних медіа (USAGM).

Про це Наталія Седлецька розповіла Суспільному.

За її словами, "Радіо Свобода" в Україні існує на заощадження. Так редакція має змогу оплачувати роботу воєнних кореспондентів та вести деякі ефіри та програми.

"Продовжують роботу Крим.Реалії та Донбас.Реалії — вони доносять правду до українців в окупації та продовжують висвітлювати життя в окупації, під яку потрапили українські території до Росії. Так само продовжена робота проєкту журналістських розслідувань Схеми — вони роблять розслідування російських воєнних злочинів та викривають високопосадову корупцію в Україні", — наголосила вона.

Також Наталія Седлецька повідомила, що USAGM висуває "нереалістичні вимоги" до компанії й таким чином затримує фінансування, яке виділив Конгрес США для Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа до 30 вересня 2025 року.

"Тому продовжується судовий процес і Радіо Свобода сподівається, що суддя у Вашингтоні стане на бік закону фактично, адже фінансування, яке було виділено Конгресом, це вже проявлена воля для того, щоб видання продовжувало своє існування щонайменше менше у цьому фінансовому році", — повідомила вона.

Також керівництво компанії "Радіо Свобода" сподівається, що федеральний суд стане на сторону компанії.

"Як вже неодноразово стверджувало керівництво компанії, ті рішення, які були ухвалені урядовою агенцією USAGM є незаконними. Вони суперечать як низці законів американських, так і Конституції США, і тій волі, яка проявлена Конгресом", — сказала Наталія Седлецька.

Раніше українська редакція "Радіо Свобода" повідомила про скорочення мовлення з огляду на фінансові виклики. 11 квітня вийшов останній ефір "Свобода.Ранок". З 14 квітня "Радіо Свобода" відправить на простій частину співробітників у Києві та Львові. Через обмежені кошти Радіо Свобода також суттєво скоротило співпрацю з фрилансерами.

10 квітня Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подало оновлений терміновий запит до Окружного суду США у Вашингтоні з проханням зобов’язати Агентство США з глобальних медіа (USAGM) виплатити Радіо Свобода кошти, призначені Конгресом за квітень. Раніше стало відомо, що у "Радіо Свобода" є кошти на фінансування до кінця березня.

Що цьому передувало

14 березня Трамп підписав указ щодо максимального скорочення функцій і роботи співробітників кількох відомств для боротьби з бюрократією, серед них названо урядове агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке контролює "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" і "Голос Америки".

Федеральний суддя у Вашингтоні тимчасово заблокував подібну спробу закриття іншого державного американського мовника — Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа, що виник у період Холодної війни як протидія радянській пропаганді.

Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа" (RFE/RL) подало позов у березні, щоб гарантувати отримання близько 77 мільйонів доларів, які виділив Конгрес.