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Президент Естонії схвалив поправки до законів, які дозволяють військовим атакувати цивільні судна
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Президент Естонії схвалив поправки до законів, які дозволяють військовим атакувати цивільні судна

Дмитро Михайлов
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Президент Естонії Алар Каріс
Президент Естонії Алар Каріс під час дискусії на саміті AI Action Summit у Парижі, Франція, 10 лютого 2025 року. Getty Images/Nathan Laine/Bloomberg

Президент Естонії Алар Каріс схвалив поправки до законів про організацію Сил оборони та економічну зону, спрямовані на зміцнення безпеки судноплавства в естонських водах.

Про це повідомляє естонський мовник ERR.

Як зазначається, ухвалені зміни надають право Сили оборони Естонії застосовувати силу у морській зоні країни у разі загроз, спрямованих проти критичної інфраструктури, об'єктів оборонного призначення, портів та інших споруд.

Наразі завдання естонських Сил оборони передусім пов'язані з охороною державного кордону.

10 квітня парламент Естонії ухвалив закон, який надає військовим можливість атакувати будь-які судна, якщо у їхніх діях побачать загрозу важливим об'єктам країни.

Що відомо про затримання танкера Kiwala

Як повідомляло ERR, вранці в п'ятницю, 11 квітня, Естонія затримала нафтовий танкер Kiwala. Це судно з російського "тіньового флоту", що займається експортом російської сирої нафти і нафтопродуктів у треті країни. За словами командувача Військово-морськими силами Естонії Іво Вярка, затримання не пов'язане з підозрами в загрозі критичній інфраструктурі країни.

Естонія почала готуватися до операції у четвер ввечері, та розпочала її о 3:00 годині ночі. В операції було задіяно вертоліт. О 4:19 танкер Kiwala увійшов в естонські води. Згідно з даними MarineTraffic, зараз судно перебуває на схід від острова Аегна, поруч із ним два військові кораблі.

На танкері перебуває 24 людини. За даними естонської влади, капітан судна – громадянин Китаю, він співпрацює зі слідством.

За даними порталу українського порталу War&Sanctions, власники та керівники цього танкера регулярно змінювалися, щоб уникнути прямих зв'язків з Росією і приховати справжніх вигодонабувачів. Останнім часом судно ходило під прапором Джибуті.

Очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна прокоментував затримання в естонських водах нафтового танкера Kiwala із російського "тіньового флоту" та заявив, що скоординовані кроки союзних країн, які омиває Балтійське море, працюють, а також захищають довкілля та безпеку.

Що відомо про пошкоджені кабелі в Балтійському морі

18 листопада 2024 року фінська влада заявила про пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю, який пролягає через Балтійське море між Фінляндією та Німеччиною. Тоді ж було зафіксовано обрив ще одного — між Литвою та Швецією.

На початку грудня 2024 року на інтернет-лінії між Швецією та Фінляндією сталися два нові розриви кабелю. Пошкодження сталося на суходолі в Еспоо та Віхті.

25 грудня 2024 року фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.

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