Федеральна торгова комісія США подала в суд на технічного гіганта Meta зі звинуваченнями у монополізації ринку соцмереж. Якщо ФТК виграє суд, то Meta може втратити Instagram та WhatsApp.

Про це повідомляє Assosiated Press.

За даними видання, торгова комісія подала позов проти Meta ще у 2020 році, під час першого терміну президента Дональда Трампа. У позові комісія стверджує, що Meta купила Instagram і WhatsApp для придушення конкуренції та встановлення незаконної монополії на ринку соціальних мереж.

Facebook (перша назва компанії Meta) купив Instagram у 2012 році, а WhatsApp у 2014 році. Станом на 2025 рік Instagram приносить 50% прибутку компанії Meta від реклами.

Сама компанія Meta відкидає звинувачення у "монополізації" ринку соцмереж та наголошує, що Федеральна торгова комісія початково дозволила придбання Instagram та WhatsApp.

Федеральна торгова комісія має довести суду, що володіння компанією Meta такими соцмережами як Facebook, Instagram та WhatsApp дійсно звужує ринок у США. Якщо комісії вдасться — суд змусить Meta продати активи Instagram та WhatsApp. Перше засідання відбудеться вже 14 квітня.

Meta — не єдина технологічна компанія, яка потрапила в поле зору федеральних антимонопольних органів. Комісія подала позов проти Amazon та Google. Комісія звинувачує Google у монополізації "пошуку в інтернеті". Перше засідання суду відбудеться 21 квітня.