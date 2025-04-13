13 квітня армія Ізраїлю завдала ракетного удару по лікарні на півночі Сектора Гази. ЦАХАЛ заявили, що приміщення лікарні нібито використовувало угруповання ХАМАС для командного центру.

Про це йдеться у повідомленні ЦАХАЛ у їхньому профілі у соцмережі X.

Армія Ізраїлю повідомила, що угруповання ХАМАС порушувало міжнародне право та використовувало приміщення лікарні для утримання власного командного центру.

ЦАХАЛ заявили, що вони "вжили всіх необхідних заходів для мінімізації" жертв серед цивільних.

Лікарня Аль-Ахлі на півночі Сектора Гези стала 36 лікарнею, яку атакувала армія Ізраїлю з початку військових дій між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС 7 жовтня 2023 року, повідомляє Al Jazeera.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі закликав Ізраїль припинити атаки на лікарні у Секторі Гази. Про це він повідомив у своєму X.

Що відомо про угоду щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників.

Другий етап передбачатиме подальше звільнення заручників й повне виведення військ, а третій етап — початок відновлення Гази. CNN пише, що другий і третій етапи будуть узгоджені під час першої фази. Ці переговори почнуться на 16-й день після реалізації угоди.

18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази. За ніч вони обстріляли інфраструктуру, яка належить угрупуванню ХАМАС. Палестинська влада повідомила про понад 400 загиблих, включаючи жінок і дітей.