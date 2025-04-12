Організатори конкурсу World Press Photo відкликали запрошення на церемонію нагородження фотокореспондента російського інформагентства ТАСС Михайла Терещенка. Там пояснили це "зростанням напруженості на європейському континенті".

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті World Press Photo.

Терещенко мав отримати нагороду за фото з протестів у Грузії, які спалахнули після ухвалення закону про іноагентів, який майже повністю копіює російський закон.

У World Press Photo зазначили, що багато грузинських фотографів обурилися тим, що їх російський колега, який працює на російське державне інформагентство, отримав нагороду за висвітлення цих протестів.

Там запевнили, що будуть "вдосконалювати правила і процедури" роботи зі світлинами від фотографів, які "працюють на державні установи".

"При цьому ми консультуватимемося з фотографами, які працюють у таких країнах, як Грузія та Україна, а також з фотографами, які працюють у країнах з репресивними режимами та часто намагаються робити хорошу роботу у своїх власних складних ситуаціях", — заявили у World Press Photo.

Також в організації висловили незгоду з фразою про "звільнення Маріуполя", про що казав Терещенко в одному з інтерв’ю наприкінці березня. Там наголосили, що це українське місто залишається під російською окупацією, і саме росіяни завдавали масованих ударів по цивільних об’єктах Маріуполя.

"Хоча російський уряд і ТАСС заперечують деякі з цих заяв, ми вважаємо їх простими фактами", — додали там.

Кого ще відзначили на конкурсі World Press Photo 2025

Окрім Терещенка нагородили й інших фотографів з Росії, а також тих, які висвітлювали війну в Україні з російського боку.

У секції "Довготривалі проєкти" перемогла серія фотографій російської фотографки Альони Кардаш. А на конкурсі "Окремих світлин" в європейському регіоні відзначили світлину "Позаду траншей" німецького фотографа Флоріана Бамаєра та фотографію "Підземний польовий шпиталь" авторства німкені Нанни Гайтманн.

Перша зображає дівчинку Анжеліну, яка страждає від панічних атак, спричинених обстрілами, а друга показує чоловіка з "ополчення" так званої ДНР, що очікує на ампутацію лівої руки та ноги поблизу Бахмута.

Реакція України

Правління Української асоціації професійних фотографів висловило здивування та обурення тим, що перемоги здобули як російські фотографи, так і фотографії, які висвітлюють війну з боку Росії.

"Винагороджуючи російських фотографів, які слугують виразниками державної ідеології РФ, конкурс робить видимою позицію агресора, і таким чином сприяє підміні понять: замість засудження агресора акцентує на співчутті до нього. На нашу думку, таке нагородження не відповідає заявленій меті конкурсу — поєднувати світ важливими історіями, особливо в ситуації загарбницької війни, яку Росія веде проти України вже 11 років", — йдеться в офіційній заяві УАПФ.

Також висловився речник МЗС Георгій Тихий. На сторінці у Х він написав, що це "найгірший приклад фальшивої моральної еквівалентності між агресором і тим, хто захищається від агресії".

"Українська дитина не мала вибору — на її країну напали несправедливо. Прирівнювати її страждання до страждань загарбників, які вирішили вести загарбницьку війну, аморально"

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