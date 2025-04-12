Очільник Національного банку України Андрій Пишний відкинув звинувачення експрезидента України, а нині лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка, в тому, що регулятор виконує "політичне замовлення", перевіряючи його фонди.

Про це йдеться в дописі голови НБУ у Facebook.

Пишний заперечив твердження політика, що Нацбанк розпочав перевірку діяльності "Фонду Порошенка", фонду Roshen і громадської організації "Справа Громад".

За його словами, перевірку "Фонду Порошенка" повинен проводити Міжнародний інвестиційний банк (МІБ), кінцевим бенефіціарним власником якого є експрезидент. Саме в цьому банку відкритий рахунок фонду.

Водночас Пишний підтвердив перевірку регулятором МІБ, але стверджує, що вона — "планова", і про це на сайті НБУ сповіщали ще в грудні 2024 року. Він додава, що перевірка фінустанови триває, і станом на зараз порушень не зафіксовано.

Крім того, очільник НБУ наголосив, що перевірка МІБ не блокує операційну діяльність його клієнтів.

Пишний також спростував, що фінмоніторинг запитує, хто є отримувачем благодійної допомоги. Як він пояснив, у фокусі уваги моніторингу — "перевірка операції з неповернення валютного виторгу та недоставлення оплачених товарів упродовж останніх трьох років".

За словами очільника НБУ, допис Порошенка спричинив "інформаційну хвилю дискредитації та тиску" на регулятора.

"Уперше Національний банк України, який я очолюю, отримав пряме звинувачення у виконанні політичного замовлення та безвідповідальності", — сказав він.

Пишний закликав Порошенка публічно надати докази тиску з боку НБУ, про які той казав. А в разі їхньої відсутності — спростувати опубліковану ним заяву.

"Вимагаю негайно публічно надати докази тиску з боку НБУ, про які йдеться в заяві – направлені на компанії листи-запити з боку Національного банку чи можливо інші докази. В разі їх відсутності — спростувати опубліковану заяву", — сказав очільник НБУ.

Що цьому передувало

Раніше Петро Порошенко у своєму дописі у Facebook заявив, що отримав листа про перевірку діяльності "Фонду Порошенка", фонду Roshen і громадської організації "Справа Громад".

За словами політика, НБУ цікавило, за якими принципами "Фонд Порошенка" відбирає донорів, і за якими критеріями організації визначають напрямки використання коштів.

Порошенко також вказував, що Нацбанк запитував, хто є отримувачем благодійної допомоги.

"Відповідаю: понад 200 підрозділів. Це бригади, полки, батальйони, добровольчі формування, ССО, які тримають сьогодні фронт", — йшлося у дописі лідера "ЄС".

Він звинуватив регулятора у виконанні "політичного замовлення" та "абсурдних" запитаннях.