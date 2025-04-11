Очільник МЗС Естонії Маргус Тсахкна прокоментував затримання в естонських водах нафтового танкера Kiwala із російського "тіньового флоту" та заявив, що скоординовані кроки союзних країн, які омиває Балтійське море, працюють, а також захищають довкілля та безпеку.

Заяву міністра закордонних справ Естонії цитує естонський мовник ERR.

Це перше судно російського "тіньового флоту", затримане Естонією, тому він високо оцінив дії естонських Сил оборони

"Ми діємо скоординовано та цілеспрямовано, щоб захистити нашу безпеку та навколишнє середовище, і реалізуємо своє право на перевірку підозрілих суден, що проходять через виняткову економічну зону Естонії", – сказав Тсахкна.

Він також розповів, що танкер Kiwala увійшов до естонських вод без реєстрації та страховки, і щодо нього було запроваджено санкції з боку ЄС, Великої Британії Канади та Швейцарії. Танкер прямував до порту Усть-Луга, що у Ленінградській області РФ, після того, як почав свій рейс з Індії.

Що відомо про затримання танкера Kiwala

Як повідомляло ERR, вранці в п'ятницю, 11 квітня, Естонія затримала нафтовий танкер Kiwala. Це судно з російського "тіньового флоту", що займається експортом російської сирої нафти і нафтопродуктів у треті країни. За словами командувача Військово-морськими силами Естонії Іво Вярка, затримання не пов'язане з підозрами в загрозі критичній інфраструктурі країни.

Естонія почала готуватися до операції у четвер ввечері, та розпочала її о 3:00 годині ночі. В операції було задіяно вертоліт. О 4:19 танкер Kiwala увійшов в естонські води. Згідно з даними MarineTraffic, зараз судно перебуває на схід від острова Аегна, поруч із ним два військові кораблі.

На танкері перебуває 24 людини. За даними естонської влади, капітан судна – громадянин Китаю, він співпрацює зі слідством.

За даними порталу українського порталу War&Sanctions, власники та керівники цього танкера регулярно змінювалися, щоб уникнути прямих зв'язків з Росією і приховати справжніх вигодонабувачів. Останнім часом судно ходило під прапором Джибуті.

Загалом у розділі "Морські судна" на порталі War&Sanctions вже доступні дані про 782 судна та 100 капітанів.

Санкції проти "тіньового флоту" РФ

У грудні 2024 року у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли, що так званий російський "тіньовий флот" налічує понад тисячу танкерів. Його було створено для обходу нафтових санкцій, запроваджених проти РФ.

10 січня 2025 року США запровадили санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній серед яких "Газпром Нафта", "Сургутнафтогаз", "Інгосстрах", "Альфастрахування" та "Радкомфлот".

До санкційних списків також потрапили 184 танкери, серед яких 63 судна компанії "Совкомфлот" і кораблі "тіньового флоту", які транспортували російську нафту. Кілька суден, що потрапили під санкції, перевозили не лише російську нафту, але й підсанкційну іранську нафту.

24 лютого у 16-му пакеті санкцій ЄС поповнив список підсанкційних суден РФ на ще кілька десятків. Таким чином, загальна кількість російських танкерів, що потрапили під дію обмежень, досягла 153.