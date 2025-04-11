Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода подало оновлений запит до Окружного суду США у Вашингтоні. Вони просять зобов’язати Агентство США з глобальних медіа (USAGM) виплатити фінансування за квітень, яке вже було схвалене Конгресом.

Про це повідомляє Radio Free Europe/Radio Liberty.

Запит до суду подали після того, як USAGM повідомило Радіо Свобода про намір встановити обмеження перед виплатою фінансування. Серед них — вимога мати контроль над призначенням ради директорів компанії.

Також агентство встановило 24 години на виконання бюрократичних вимог, що раніше не практикувалося. У заяві Радіо Свобода зазначає, що ці дії суперечать чинному законодавству, яке зобов’язує переказати затверджене квітневе фінансування для виконання місії компанії.

Серед інших умов, які висунуло USAGM для надання фінансування – видалення мовних служб на запит агентства протягом доби. Компанія у запиті до суду називає цю умову "нездійсненною" і зазначає, що Радіо Свобода та Голос Америки одночасно мовлять 14 мовами. Зокрема, Українська служба Радіо Свобода має понад 100 співробітників, яких було б неможливо звільнити в межах однієї доби.

Радіо Свобода наголошує, що перебуває під наглядом Конгресу та USAGM, а також проходить фінансові перевірки, які не виявили порушень. За останні два роки компанія надала понад 1 200 звітів до урядових органів США, пише RFE/RL.

Радіо Свобода також офіційно перевіряє Управління звітності уряду США (GAO), яке оцінює діяльність, облікові записи та власність. Окрім того, компанія проводить зустрічі із законодавцями. Так, у 2024 році штаб-квартиру в Празі відвідали 20 членів Конгресу та 46 їхніх помічників.

Що цьому передувало

14 березня Трамп підписав указ щодо максимального скорочення функцій і роботи співробітників кількох відомств для боротьби з бюрократією, серед них названо урядове агентство США з глобальних медіа (USAGM), яке контролює "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода" і "Голос Америки".

15 березня штатні працівники "Голосу Америки" отримали електронного листа від відділу кадрів з повідомленням про те, що їх відправлено в оплачувану адміністративну відпустку.

Директор "Голосу Америки" Майкл Абрамовіц заявив, що вперше за 83 роки мовник "змусили замовкнути". За його словами, майже весь персонал — понад 1300 журналістів, продюсерів, допоміжний персонал, та його самого — відправили в адміністративну відпустку.

Керівник української служби "Голосу Америки" Руслан Петричка також підтвердив, що українська редакція призупинила мовлення, а всі працівники відправлені в адміністративну відпустку.

25 березня Агентство США з глобальних медіа (USAGM) зобов’язалося виділити Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода частину коштів, виділених йому Конгресом, напередодні запланованих судових слухань.

Того ж дня, 25 березня суд у Сполучених Штатах видав наказ, який тимчасово заблокував ліквідацію Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Суддя постановив, що дії адміністрації Дональда Трампа не підтверджені жодними фактами та, ймовірно, порушили закон.