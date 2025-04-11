Ізраїль звільнив з полону десятьох палестинців, затриманих у Секторі Газа, — AP

У четвер, 10 квітня, десятьох палестинців, яких ізраїльські військові затримали у Секторі Газа, звільнили та повернули додому. Звільнені кажуть, що в полоні з них знущались.

Про це повідомляє Associated Press.

Чоловіків автобусом доправили до лікарні в місті Дейр-аль-Балах у центральній частині Гази, де на них чекали рідні.

Один зі звільнених, Файез Аюб, який був у полоні 156 днів, розповів, що в'язнів катували. Його донька додала, що ізраїльські військові захопили його після виписки з лікарні Камаль Адван, де він лікувався після переломів таза та хребта через авіаудар.

Інший звільнений, Хані Абу Шаріф, сказав, що затриманих часто били та змушували стояти босоніж на камінні, через що у них кровоточили ноги. За його словами, душ дозволяли приймати лише раз на місяць або навіть рідше.

Ізраїльські військові не прокоментували ці звинувачення. Водночас армія та тюремне керівництво запевнили, що дотримуються закону у поводженні з ув’язненими та розслідують усі повідомлення про порушення, пише AP.

Ізраїль затримав тисячі палестинців з моменту початку військової операції в Газі у відповідь на напад ХАМАСу 7 жовтня 2023 року. Звільнення відбувались і раніше, однак це стало першим поверненням ув’язнених після відновлення бойових дій у березні, коли було зірвано перемир’я з ХАМАСом.

Що відомо про угоду щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом

7 жовтня 2023 року угрупування ХАМАС вторглося на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Через військові дії в палестинському анклаві сталася гуманітарна криза та загинули сотні людей. Ізраїль звинувачує ХАМАС у небезпеці, який він становить для країни.

15 січня 2025 року Ізраїль та ХАМАС уклали угоду щодо припинення вогню, яке почало діяти 19 січня 2025 року. Угода складається із трьох послідовних етапів. У першому етапі йдеться про повне припинення вогню, виведення ізраїльських військ із густонаселених пунктів Сектору Гази та звільнення частини заручників.

Другий етап передбачатиме подальше звільнення заручників й повне виведення військ, а третій етап — початок відновлення Гази. CNN пише, що другий і третій етапи будуть узгоджені під час першої фази. Ці переговори почнуться на 16-й день після реалізації угоди.

18 березня 2025 року Сили оборони Ізраїлю та Сили безпеки Ізраїлю заявили про відновлення вогню у Секторі Гази. За ніч вони обстріляли інфраструктуру, яка належить угрупуванню ХАМАС. Палестинська влада повідомила про понад 400 загиблих, включаючи жінок і дітей.