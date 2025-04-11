Британія та Норвегія нададуть Україні £450 млн на дрони та озброєння; принц Гаррі приїхав в Україну та зустрівся з ветеранами; Бріджит Брінк йде у відставку з посади посла США в Україні та Велика Британія розглядає розміщення своїх військ в Україні на п’ять років — Суспільне підготувало головні новини ранку 11 квітня.

1. Британія та Норвегія оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на £450 мільйонів

Велика Британія спільно з Норвегією представить пакет військової допомоги Україні на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $580 мільйонів), повідомляє Bloomberg. Йдеться про постачання сотень тисяч FPV-дронів, радарних систем, протитанкових мін, а також фінансування ремонту техніки.

Пакет буде оголошено на зустрічі Контактної групи з оборони України у Брюсселі. За словами міністра оборони Британії Джона Гілі, мета — посилити позиції України на фронті та змусити Росію припинити війну.

Контекст: 11 квітня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

2. Принц Гаррі вперше з початку війни відвідав Україну

Герцог Сассекський, принц Гаррі вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії приїхав до України. У Львові він відвідав реабілітаційний центр Superhumans, де зустрівся з пораненими військовими та українськими учасниками "Ігор нескорених".

Візит став продовженням багаторічної підтримки ветеранів — Гаррі є засновником Invictus Games Foundation та сам має бойовий досвід. Він подякував команді центру за "дивовижну реабілітацію" та зазначив, що це його перший, але точно не останній візит в Україну.

3. Посолка США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку

Посолка США в Україні Бріджит Брінк подала заяву на відставку за власним бажанням. Про це повідомив представник Держдепартаменту США, зазначивши, що вона пропрацювала в Україні три роки — це довгий термін для зони бойових дій.

Речниця Держдепу Теммі Брюс підтвердила, що Брінк "повертається додому". Водночас CBS News зазначає, що посол подала заяву ще в січні — після інавгурації Дональда Трампа — у межах стандартної дипломатичної ротації, але держсекретар Марко Рубіо тоді її не прийняв.

Бріджит Брінк обіймала посаду посла з червня 2022 року та має понад 25 років дипломатичної служби.

4. Британія розглядає можливість п’ятирічної військової місії в Україні — The Telegraph

Велика Британія може розгорнути свої війська в Україні на термін до п’яти років у межах ініціативи "коаліції охочих", що координується разом із Францією. Як повідомляє The Telegraph, мета місії — посилення та підготовка українських Збройних сил для запобігання новій агресії з боку Росії.

Зазначається, що місія могла б допомагати у захисті українського неба, моря та стримувати можливі порушення умов майбутньої мирної угоди з боку РФ. Остаточне виведення військ планується через п’ять років.

За оцінками розвідки Британії, Данії та Німеччини, Москва може відновити наступальні можливості вже до 2030 року.

Чому це важливо: За словами президента Зеленського, кількість країн, готових надавати Україні гарантії безпеки, збільшується. А найближчим часом Київ запропонує партнерам "базову ідею" щодо миротворчого контингенту.