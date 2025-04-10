Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на імовірний розстріл чотирьох українських військовополонених на Запоріжжі та звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН.

Про це Лубінець повідомив у соцмережах.

"Росіяни розстріляли чотирьох українських полонених: у медіа шириться відео розстрілу. На ньому чітко видно, що беззбройні українські військові виходять зі зруйнованої будівлі та здаються у полон, але росіяни їх безжально розстрілюють! За попередньою інформацією це трапилося неподалік села Пʼятихатки 13 березня", — написав омбудсман.

Він наголосив, що ці дії російських військових порушують Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими та норми МГП.

Лубінець заявив, що МКЧХ та ООН мають зафіксувати злочин.

Він наголосив, що такі розстріли — це не поодинокий випадок, а системна політика РФ, яка заохочується на найвищому рівні. Тому необхідно не просто задокументувати такі випадки, а ретельно їх розслідувати та притягнути злочинців до відповідальності.

Лубінець подякував іноземним журналістам, які поширюють цю інформацію в медіа інших держав.

Напередодні агентство Associated Press оприлюднило відео страти чотирьох українських військовополонених військовослужбовцями армії РФ, яку зафільмували український та російський дрони неподалік села Пʼятихатки, що на Запоріжжі, 13 березня 2025 року.