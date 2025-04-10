Упродовж дев'ятого скликання Верховної ради 54 народн депутати України були достроково позбавлені своїх повноважень, проте жоден з них не втратив мандат згідно з рішенням суду.
Про це повідомив Голова парламенту Руслан Стефанчук Укрінформу.
“Загалом 54 депутати достроково були позбавлені мандату за весь період цього скликання з різних причин: хтось, тому що пішов на роботу в уряд, хтось, тому що втратив громадянство, хтось по причині смерті, хтось за власним бажанням”, — сказав Стефанчук.
Водночас Голова ВР наголосив, що наразі немає жодного депутата, який би втратив мандат згідно з набуттям чинності рішення суду.
“У питанні позбавлення народного депутату мандату, має бути доведеність того чи іншого злочинного діяння. Не підозра, не обвинувачення, а тільки рішення суду, яке набуло законної сили. Лише воно є підставою для того, щоб народний депутат був позбавлений достроково мандату і своїх повноважень”, — розповів Стефанчук.
Посадовець нагадав, що у 2019 році парламент дев’ятого скликання скасував депутатську недоторканність.
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