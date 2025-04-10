Паліса: "Росія не буде диктувати Україні, які збройні сили вона повинна мати"

Заступник голови Офісу президента Павло Паліса заявив, що Росія не диктуватиме Україні, якими мають бути її збройні сили.

Про це Паліса сказав в інтерв’ю Reuters.

“Це принципова позиція України — ніхто, а тим більше країна-агресор Росія, не буде диктувати Україні, якими мають бути її збройні сили”, — заявив Паліса.

Паліса, який був у складі української делегації, яка зустрічалася з американськими чиновниками на переговорах у Саудівській Аравії минулого місяця, наголосив, що добре підготовлені українські військові будуть найкращою гарантією безпеки Києва від нових російських атак, якщо і коли буде досягнуто перемир'я або мирної угоди.

“Я можу здогадуватися, чим керується Російська Федерація — можливо, вони хочуть підготуватися, щоб полегшити собі життя в майбутньому, але ні. Наше завдання — добре засвоїти уроки (минулого — ред.)”, — додав Паліса.

Раніше керівник Росії Володимир Путін заявив, що хоче обмежити чисельність української армії. Він також заявив, що Київ повинен відмовитися від своїх амбіцій вступити до НАТО і що Москва повинна контролювати всі чотири українські області, які Росія оголосила своїми.