У Міністерстві закордонних справ відреагували на поширене у медіа відео страти чотирьох українських військовополонених на Запорізькому напрямку та заявили, що це системна політика росіян. Там також назвали армію РФ "збіговиськом дегенератів", адже дисципліноване військо не страчує тих, кого взяло у полон.

Про це заявив речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий.

"Жахливе відео від Associated Press. Російські окупанти стратили чотирьох українських військовополонених після того, як вони здалися. Такі страти стали системними, але кожна з них шокує своєю жорстокістю", — сказав він.

За словами Тихого, ці страти не лише показують, що Україна "має справу зі звірами".

"Вони також демонструють, що російська армія — це збіговисько дегенератів. Їм бракує елементарної дисципліни, адже дисциплінована армія не страчує військовополонених — це суперечить військовій логіці", — сказав речник МЗС.

Він наголосив, що цей воєнний злочин має бути розслідуваний, в тому числі Міжнародним кримінальним судом.

"Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності. Ми також вдячні AP за чудову журналістську роботу, яка демонструє, як росіяни фабрикують відео, щоб приховати свої звірства. Ми не повинні дозволити їм уникнути відповідальності", — додав Тихий.

Що цьому передувало

Напередодні агентство Associated Press оприлюднило відео страти чотирьох українських військовополонених військовослужбовцями армії РФ, яку зафільмували український та російський дрони неподалік села Пʼятихатки, що на Запоріжжі, 13 березня 2025 року.

На відео видно, як українські військові виходять зі зруйнованого будинку під дулами зброї — один із піднятими руками, щоб здатися російським військам, і лягають на землю.

Зокрема на відео з українського БПЛА, яке журналісти агентства отримали від європейських військових, російські військові стріляють українським військовополоненим у спини. Двоє росіян стріляють у полонених упритул, третій — прицільно стріляє полоненому українцеві в голову. Водночас на російських мілітарних пабліках поширюють той самий ролик, проте він обривається на моменті, коли українські військовополонені ще живі.

Що відомо про страти та розстріли українських військових на полі бою

Вбивство військовополонених є порушенням вимог Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, ОГПУ Юрій Бєлоусов розповідав Суспільному, що з листопада 2023 року кількість розстрілів росіянами українських військових, що здаються в полон, зросла. Найбільше таких фактів фіксують у Донецькій та Запорізькій областях.

У жовтні 2024 року український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що Україна зафіксувала більш як 100 випадків, коли російські солдати розстрілюють українських військових, які здалися чи здаються в полон. Загальна кількість страчених — 102.