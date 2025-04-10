Норвезька збройова компанія Kongsberg Defence & Aerospace планує виробляти в Україні ракети для систем протиповітряної оборони NASAMS.

Про це в інтерв'ю Euractiv розповів голова компанії Ейрік Лі.

За його словами, наразі в Україні триває створення відповідного виробництва.

"Ми ведемо тісні переговори з представниками української промисловості щодо створення спільного підприємства. Першочерговим пріоритетом є збільшення виробництва ракет для нашої системи протиповітряної оборони в Україні на основі українських технологій", – сказав Лі.

Він також зазначив, що йдеться про масове виробництво ракет та можливість створення спільних з Україною підприємств протягом декількох місяців.

"У довгостроковій перспективі, коли війна закінчиться, Україна може стати частиною ланцюжка поставок ракет для систем ППО. Зараз в Україні є багато інновацій, і ми будемо їх частиною. Для нас важливо бути там", – додав очільник Kongsberg Defence & Aerospace.

У січні міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що в Україні розглядають можливість інтеграції засобів протиповітряної оборони українського виробництва у систему NASAMS.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — це норвезька зенітно-ракетна система з американським радаром, яка може випустити 72 ракети за 12 секунд і збиває літаки, гелікоптери та крилаті ракети. Її використовують 12 країн світу.