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Україна та Грузія відновили поромне сполучення — вперше з початку повномасштабного вторгнення
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Україна та Грузія відновили поромне сполучення — вперше з початку повномасштабного вторгнення

Марія Патока
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Порт Одеси
Вантажне судно вийшло з порту Одеса у Чорному морі, 26 березня 2025 року. REUTERS/Nina Liashonok

Вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії між Україною та Грузією виконали два рейси поромами — між портами "Чорноморськ" та "Батумі".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на директора з комерційної роботи та логістики АТ "Укрзалізниця" Тимофія Мураховського.

За даними видання, два рейси виконали 18 та 26 березня. Наступного тижня планують третій рейс.

Проєкт реалізується за участі судноплавної компанії "Укрферрі" (Одеса) й дочірньої компанії АТ "Укрзалізниця" UZ Cargo Poland (Варшава), повідомляє видання.

Мураховський закликав український бізнес долучитись до ініціативи.

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