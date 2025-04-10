Парламент Естонії 9 квітня ухвалив ініційований урядом закон, метою якого є забезпечення того, щоб релігійні організації, що діють в Естонії, не використовувалися для розпалювання ненависті чи насильства. Тепер Естонська православна церква повинна буде розірвати зв’язки з Московським патріархатом.

Про це повідомила пресслужба естонського парламенту.

Зазначається, що "за" ухвалення закону проголосували 60 депутатів, "проти" – 13.

Згідно із законом, фізичним чи юридичним особам, які перебувають за кордоном і мають "значний вплив", буде заборонено керувати естонськими релігійними об’єднаннями, якщо вони становлять загрозу безпеці, конституційному ладу або громадському порядку в країні, а також підтримують військову агресію або закликають до війни.

Після набрання чинності закону релігійні організації мають протягом двох місяців внести зміни до своїх статутів і змінити склади правлінь.

Як повідомляє видання ERR, Естонська православна церква повинна буде розірвати зв’язки з Московським патріархатом. Церква вже заявила, що попросить президента дати цьому оцінку, а також звернеться до міжнародних організацій.

Після ухвалення в парламенті закон передають до президентської канцелярії, і вже глава держави ухвалить рішення про його оприлюднення.

Своєю чергою очільник естонського МВС Ігор Таро заявив, що для Естонії "надзвичайно важливо" гарантувати безпеку і конституційний порядок.

"Ми забезпечимо подальшу свободу віросповідання, а також те, що в майбутньому не буде можливості використовувати релігію проти нашої держави й народу. У ситуації з безпекою, що змінилася, у структур, що діють в Естонії, немає іншого вибору, як розірвати зв’язки з Московським патріархатом і відмежуватися від наративів і впливу Кремля", – цитує міністра пресслужба МВС.

Ще у квітні 2024 року тодішній міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявляв, що має намір запропонувати естонському парламенту визнати Московський патріархат терористичною організацією, щоб заборонити його діяльність на території держави.