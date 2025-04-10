У Міноборони заявили, що держава гарантує звільненим з полону військовим доступ до правосуддя без фінансових витрат з їхнього боку. Там стверджують, що забезпечують захисників та захисниць необхідною правничою підтримкою для роз’яснення порядку відновлення їхніх порушених прав.

Про це йдеться у повідомленні українського оборонного відомства.

Зокрема Міноборони надає безоплатну первинну правничу допомогу, що охоплює:

інформування особи про її права, свободи та обов’язки;

роз’яснення порядку реалізації та захисту прав;

складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

забезпечення доступу до вторинної правничої допомоги та медіації.

Зазначається, що звернення щодо надання БППД приймаються Міноборони відповідно до законодавства про звернення громадян, а розгляд таких звернень здійснюється згідно з законом України "Про безоплатну правничу допомогу".

У Міноборони пояснили, що звернення, які містять лише прохання про надання правової інформації, розглядаються протягом 15 днів з моменту отримання. На опрацювання звернень щодо надання інших видів БППД відводиться 30 днів.

Детальну інформацію про процедуру подання звернень до Міноборони, включаючи форми звернень та контактні дані, можна знайти за посиланням.

Безоплатну вторинну правничу допомогу надають спеціалізовані центри та адвокати з офіційного Реєстру фахівців, які працюють у системі безоплатної вторинної допомоги.

Що вона включає:

захист в межах кримінального провадження;

представництво інтересів у судах, державних органах, органах місцевого самоврядування та перед іншими особами;

складення документів процесуального характеру.

"Важливо зазначити, що вторинну безоплатну допомогу військові можуть отримати як під час перебування в полоні (суперечливий момент, як саме вони можуть отримати допомогу в умовах відсутності будь-якого зв’язку?), так і після звільнення", — йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначили у Міноборони, законодавство України передбачає відшкодування витрат на професійну правничу допомогу для військовополонених (те саме застереження), які обрали платні юридичні послуги. Відшкодування можливе у розмірах, що встановлюються урядом.

19 березня відбувся крайній обмін полоненими між Україною та РФ у форматі 175 на 175. Тоді вдалося звільнити військових ЗСУ, Нацгвардії, ТРО, ВМС та прикордонників. А також захисників Маріуполя, тих, хто брав участь в Курській операції, та операціях на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Сумщині та у Харківській та Запорізькій областях.

21 березня президент Володимир Зеленський розповідав, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна повернула з російської неволі 4306 полонених.