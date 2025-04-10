У Миколаєві двоє людей поранені через нічну атаку російських дронів-"шахедів"; у Києві внаслідок атаки БПЛА пошкоджені будівлі та виникли пожежі; Україні відомо про понад 150 громадян Китаю, які воюють на боці Росії та США підвищують митну ставку для Китаю до 125% — Суспільне підготувало головні новини ранку 10 квітня.

1. Армія РФ обстріляла Миколаїв "шахедами", виникли пожежі

У ніч на 10 квітня російська армія атакувала Миколаїв дронами-камікадзе. Внаслідок ударів виникли дві пожежі, двох людей госпіталізували, ще кільком постраждалим надали допомогу на місці.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Повітряна тривога тривала з 2:17 до 3:04. Екстрені служби працюють на місцях влучань, триває оцінка завданих збитків.

2. У столиці внаслідок атаки дронів пошкоджені будівлі та виникли пожежі

У ніч на 10 квітня в Києві працювала протиповітряна оборона. Уламки збитих дронів спричинили пожежі та руйнування в кількох районах столиці, повідомили в КМВА.

У Голосіївському районі зафіксовано займання в нежитловій забудові та на території складських приміщень. У Дарницькому районі уламки дрона зруйнували приватну будівлю — попередньо всередині може перебувати людина.

На місцях працюють рятувальники та екстрені служби.

3. У російській армії воює понад 150 громадян Китаю — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що щонайменше 155 громадян Китаю воюють у лавах російської армії. Українські спецслужби мають їхні паспортні дані, місця служби та подробиці вербування.

За словами президента, китайців залучають через соціальні мережі, зокрема TikTok, де поширюються відкриті оголошення про набір. Відомо, що вони проходять навчання у РФ і воюють на території України.

Контекст: 8 квітня на Донеччині взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Президент Зеленський порівняв їх з представниками інших країн, що підтримують Росію, таких як Іран і Північна Корея.

4. США підвищують мита на китайський імпорт до 125% — Трамп

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення митної ставки на імпорт з Китаю до 125%, замість попередніх 104%. За словами міністра фінансів Скотта Бессента, це рішення стало відповіддю на "ескалацію" з боку Пекіна.

У дописі в Truth Social Трамп звинуватив Китай у "неповазі до світових ринків" і заявив, що США більше не терпітимуть економічного тиску.

Контекст: Також президент повідомив, що 75 країн вже звернулись до США з пропозиціями про переговори. Для них США тимчасово знижують мито до 10% на 90 днів.