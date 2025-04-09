АОЗ вже законтрактувала півтора мільйона дронів з початку 2025 року — Жумаділов

З початку 2025 року Агенція оборонних закупівель законтрактувала 1,5 млн FPV-дронів, 8 тисяч наземних роботизованих комплексів та 85% боєприпасів. Загалом, за цей рік АОЗ планує закупити 2,3 млн FPV-дронів.

Про це під час зустрічі із журналістами повідомив голова Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов.

Протягом цього року АОЗ планує ще законтрактувати 200 тисяч FPV-дронів за прямими контрактами, 200-250 тисяч — контрактуватимуть за допомогою торгів на Prozorro, та решту 350-400 тисяч закуповуватимуть за допомогою спеціального оборонного маркет-плейсу Defence chain, де підрозділи Сил оборони можуть самостійно обирати потрібний для них продукт, а Агенція оборонних закупівель буде їх оплачувати.

Окрім цього, АОЗ вже закупило понад 8 тисяч наземних роботизованих систем, заявив Жумаділов. Така незначна кількість повʼязана з новизною цього напрямку.

“Проблематика в тому, що виробники наземних роботизованих комплексів, здебільшого нові. Їм складно підтверджувати свої спроможності. Іноді їм складно надати документи та так далі. Але активно з ними працюємо.” — додав Жумаділов.

За словами керівника Агенції оборонних закупівель, до кінця наступного тижня буде законтрактовано до 85% від кількості боєприпасів, яка була доведена до агентства. Проте це кількість від тієї, яку здатна закупити Україна, адже загальна потреба війська може бути більшою.

“По боєприпасах, потреба ЗСУ завжди буде залишатися високою, і задовольнити її повністю — виклик для будь-якої країни в умовах війни. Адже, щоб не відчувати голоду боєприпасів, необхідно набагато більше ресурсів. Нам надали певний обсяг фінансування, і ми працюємо над тим, щоб усе, що можна закупити в межах наявних коштів, було законтрактовано і поставлено максимально ефективно” — говорить Жумаділов.

Всього, з початку 2025 року Агенція оборонних закупівель законтрактувала озброєння на суму 209 млрд грн.