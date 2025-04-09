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Рекордний місяць: "Хочу найти" отримав понад 10 тисяч запитів на пошук зниклих безвісти військових РФ
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Рекордний місяць: "Хочу найти" отримав понад 10 тисяч запитів на пошук зниклих безвісти військових РФ

Влада Колодій
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У березні 2025 року проєкт "Хочу найти" отримав рекордну кількість заявок щодо зниклих безвісти російських військовослужбовців. За місяць надійшло 10 027 звернень.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з полоненими у Telegram.

Зазначається, проєкт щодня отримує понад 320 нових запитів щодо зниклих російських солдатів. Найбільше звернень надходить від родичів військових з 74-ї ОМСБр та 15-ї ОМСБр бригади РФ.

"Саме ці підрозділи останнім часом несуть найбільші втрати завдяки зусиллям українських захисників", — йдеться в повідомленні Координаційного штабу.

Також у штабі вказують, що кількість зниклих безвісти росіян в 30-й ОМСБр подвоїлася порівняно з даними лютого цього року.

Зниклих безвісти військових РФ найчастіше шукали з Донецької області: Покровський район — 2 144 заявки, Бахмутський район — 933 заявки. А також Курської області — 141 заявка.

Загалом, проєкту вдалося підтвердити перебування 2 057 російських військових у полоні в Україні, що дає їхнім родичам право вимагати від російської влади статусу військовополонених і повернення додому.

"529 з них вже були обміняні на захисників України, що перебували в російському полоні", — йдеться у повідомленні.

Проєкт "Хочу найти" запущений у січні 2024 року з метою сприяння проведенню обмінів військовополоненими. За цей час до проєкту надійшло вже майже 80 тисяч заявок на розшук зниклих безвісти військових російської армії, однак число не включає загиблих.

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