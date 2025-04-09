Координаційний штаб з поводження військовополоненими повідомив, що отримав понад 10 тисяч заявок щодо зниклих безвісти російських військових у березні. За даними штабу "це рекорд" за час існування проєкту з пошуку "Хочу найти".

Про це йдеться у заяві Координаційного штабу у Telegram.

Щодня у березні проєкт Координаційного штабу "Хочу найти" фіксував близько 320 нових заявок щодо зникнення російських військових. За час існування проєкт отримав понад 80 тисяч заявок щодо зниклих російських військових з січня 2024 року.

"Протягом березня найбільша кількість запитів на пошук зниклих безвісти росіян надійшла щодо військових ЗС РФ з 74-ї ОМСБр та 15-ї ОМСБр. А кількість зниклих безвісти в 30-й ОМСБр подвоїлася порівняно з даними лютого цього року", — повідомили у Координаційному штабі.

Росіяни заявляють про військових, які зникли:

в Покровському районі Донецької області – 2 144 заявки на пошук;

у Бахмутському районі – 933 заявки;

у Курській області — 141 заявка лише з 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ.

"Вже кілька місяців зростає кількість звернень щодо пошуку зниклих безвісти мешканців республіки Башкортостан. Лише в березні до проєкту надійшло 469 звернень від мешканців цієї республіки, що на 30% більше від запитів у лютому", — повідомили у Координаційному штабі.

Проєкт "Хочу найти" створений з метою сприяння проведенню обмінів військовополонених та загиблих, шляхом інформування родин зниклих безвісти російських військових про їхній реальний статус.