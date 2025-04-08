Генштаб заявив про знищення російської військової бази в Курській області

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що Повітряні Сили знищили складські приміщення в Озерках Курської області. У результаті удару було знищено ангари, кілька військових будівель, а також технічне обладнання.

Про це Генеральний штаб повідомив у своєму Telegram.

За даними Генштабу, в результаті удару загинуло щонайменше 30 росіян — військові, ремонтники та екіпажі БПЛА.

"Знищення цього об'єкту суттєво знижує можливості Російської Федерації для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України в Сумській області та на Курському напрямку", — повідомили у Генеральному штабі.