Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер повідомив, що країна передасть Україні наступні літаки F-16 лише тоді, коли отримає нові винищувачі F-35.

Про це Барт Де Вевер заявив під час пресконференції у Києві 8 квітня, передає кореспондент Суспільного.

За словами прем'єр-міністра, цього року Бельгія передасть Україні 2літаки F-16 на запчастини.

"Два літаки надійдуть наступного року. Ми дуже сподіваємося, що їх буде більше, але ми очікуємо на F-35. Ми повністю будемо дотримуватися наших обіцянок. Ті F-16, які ми обіцяли, ми одразу доставимо Україні. З боку Бельгії не буде жодних затримок по поставці F-16", — сказав він.

Також Барт Де Вевер повідомив, що Бельгія підтримує ініціативу щодо "коаліції охочих" та долучиться до "мирної ініціативи" щодо забезпечення безпеки в Україні, коли для цього настане час.