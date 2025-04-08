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"Поранених везуть нон-стоп": ніч на стабпункті з медслужбою "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі". СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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"Поранених везуть нон-стоп": ніч на стабпункті з медслужбою "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі". СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

Олена Богданьок
Валерія Шостак
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На стабпункті медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" цілодобового рятують поранених з найгарячішого напрямку фронту – Покровського. Більшість евакуйованих сюди привозять вночі, тож іноді лікарі працюють без сну понад добу. Головна задача медиків – стабілізувати поранених та відправити їх на лікування в госпіталь. За словами фельдшера на позивний Еней, їхній стабпункт – одна з найпріоритетніших цілей армії РФ, попередні приміщення росіяни розбомбили.

З якими складнощами стикаються в роботі та чи є час на відпочинок – дізналися кореспонденти Суспільного.

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