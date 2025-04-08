На стабпункті медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" цілодобового рятують поранених з найгарячішого напрямку фронту – Покровського. Більшість евакуйованих сюди привозять вночі, тож іноді лікарі працюють без сну понад добу. Головна задача медиків – стабілізувати поранених та відправити їх на лікування в госпіталь. За словами фельдшера на позивний Еней, їхній стабпункт – одна з найпріоритетніших цілей армії РФ, попередні приміщення росіяни розбомбили.
З якими складнощами стикаються в роботі та чи є час на відпочинок – дізналися кореспонденти Суспільного.