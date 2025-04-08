Президент Володимир Зеленський призначив нових послів та підтвердив присутність ЗСУ у Бєлгородській області; Норвегія виділяє понад 400 млн євро на артилерійські боєприпаси для України та очільник США Дональд Трамп висловив невдоволення продовженням бойових дій між Росією та Україною — Суспільне підготувало головні новини ранку 8 квітня.

1. Зеленський призначив нових послів: Костін поїде до Нідерландів, Мельник — до ООН

Президент Володимир Зеленський підписав низку указів про кадрові призначення в дипломатичному корпусі. Зокрема, ексгенпрокурора Андрія Костіна призначено послом України в Нідерландах та постійним представником при Організації по забороні хімічної зброї.

Андрій Мельник очолить представництво України при ООН, залишивши посаду посла в Бразилії. Олександра Нечитайла призначено послом у Китаї, Юрій Клименко за сумісництвом представлятиме Україну в Парагваї.

Новими послами також стали: Олексій Гавриш (Норвегія), Михайло Видойник (Фінляндія), Роман Горяйнов (Ліван), Віктор Майко — у Казахстані.

Ольгу Діброву звільнено з посад посла у Фінляндії та Ісландії за сумісництвом.

2. Зеленський: ЗСУ ведуть активні дії у Курській і Бєлгородській областях РФ

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські війська проводять активні операції на території Росії — у Курській та Бєлгородській областях.

Про це він заявив у вечірньому зверненні, коментуючи доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на Ставці.

За словами президента, ці дії спрямовані на зменшення тиску на інших напрямках фронту, зокрема на Донеччині, та захист прикордонних регіонів України. Зеленський відзначив роботу 225-го штурмового полку, що діє у Бєлгородській області.

Контекст: Раніше Міноборони РФ повідомляло про спроби ЗСУ прорватися на територію Бєлгородської області, а місцева влада оголосила про евакуацію жителів прикордоння.

3. Норвегія виділяє понад 400 млн євро на артилерійські боєприпаси для України

Норвегія надає Україні 4 млрд норвезьких крон (приблизно 333 млн євро) на підтримку чеської ініціативи із закупівлі артилерійських снарядів, повідомила пресслужба уряду. Ще 1 млрд крон (понад 83 млн євро) буде спрямовано через Європейський фонд миру (EPF).

Прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре наголосив, що артилерія є ключовою потребою української армії, і Європа має брати на себе більшу відповідальність у цій боротьбі.

Чому це важливо: У лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що чеська ініціатива із закупівлі артилерійських снарядів для України в третіх країнах дала змогу поставити щонайменше 1,6 мільйона одиниць боєприпасів.

4. Трамп: Мене не влаштовує ситуація з бойовими діями між Росією та Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений продовженням бойових дій між Росією та Україною, попри спроби досягти обмеженого перемир’я, яке стосується енергетичних об’єктів і Чорного моря.

За словами Трампа, обидві сторони — Росія й Україна — попередньо погодилися на умови перемир’я, однак Москва висуває додаткові умови, що затягує початок переговорів.

"Мене не влаштовує те, що відбувається з бомбардуваннями, бо зараз там просто шалене бомбардування. Це дуже погана ситуація", — наголосив американський президент.

Контекст: Після того, як делегація США у Саудівській Аравії окремо домовилась з українською та російською сторонами про заборону на удари по енергетичній інфраструктурі, РФ неодноразово його порушувала.