Генпрокуратура Росії визнала діяльність японської "Асоціації з питань Північних територій" небажаною, оскільки організація стверджує, що Північні території залишаються незаконно окупованими РФ з радянських часів.

Про це повідомляє Генпрокуратура РФ на своєму офіційному сайті.

У заяві зазначено, нібито учасники асоціації "експлуатують тему Північних територій" та публічно заявляють про "невизнання над ними юрисдикції Росії".

Йдеться про чотири острови Ітуруп, Кунашир, Хабомай та Шикотан.

Організація вважає ці землі "частинами території Японії, які були захоплені збройними силами Радянського Союзу (сьогоднішньої Росії) наприкінці Другої світової війни й залишаються окупованими Росією без законних підстав".

Генпрокуратура РФ називає "Асоціацію з питань Північних територій" спонсором загальнонаціонального руху Японії за повернення Північних територій. Зокрема заявляє, що асоціація має консультативну раду, до складу якої входять представники японських організацій "Союз мешканців островів Тисима і Хабомаї" та "Союз за повернення Північних територій", які в Росії визнані небажаними.

Що відомо про приєднання японських островів до Росії

Японія претендує на чотири південні острови Курильської гряди – Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомай. Наприкінці Другої світової війни Радянський Союз окупував ці території. 1956 року Москва і Токіо підписали декларацію про завершення бойових дій, проте мирний договір сторони так і не уклали.

До 2003 року Японія офіційно називала острови "незаконно окупованими", а до 2012 року – "споконвічними землями". З 2012 року уряд країни уникав таких формулювань, сподіваючись на компроміс з Росією.

21 березня 2022 року РФ вийшла з тривалих перемовин з Японією та заморозила спільні економічні проєкти, пов’язані з Курильськими островами. Росія також заборонила японським морякам рибалити біля Південних Курил.

Крім того, російська сторона вирішила блокувати розширення статусу Японії як партнера Організації Чорноморського економічного співробітництва в секторальному діалозі. Причиною стало приєднання Японії до санкцій Заходу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

31 серпня 2022 року стало відомо, що Японія офіційно називатиме південні Курильські острови "споконвічною територією Японії, що перебуває під незаконною окупацією". Таке формулювання внесли в урядовий довідник "Синя книга дипломатії".