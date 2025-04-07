Від початку лютого цього року в Україні фіксується кіберактивність, спрямована на шпигунство проти українських компаній, залучених до розвитку інновацій у військовій сфері.

Про це повідомляє Держспецзв'язку.

За даними урядової команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, під прицілом хакерів також перебувають військові формування, правоохоронці та органи місцевого самоврядування, зокрема ті, що розташовані поблизу східного кордону України.

У Держспецзв'язку пояснили, що ці кібератаки здійснюються шляхом розповсюдження електронних листів з Excel документами.

"У назвах файлів і темах листів згадуються актуальні та чутливі питання – розмінування, адміністративні штрафи, виробництво БПЛА, компенсації за зруйноване майно тощо", — йдеться у повідомленні.

У CERT-UA також звернули увагу, що розсилка електронних листів здійснюється з використанням "скомпрометованих" облікових записів, в тому числі через вебінтерфейс.

"У зв'язку з цим системних адміністраторів просимо окремо перевірити наявність, повноту та глибину журналів поштового та вебсерверів", — додали там.

У березні у коментарі Суспільному фахівець команди CERT-UA Євген Бриксін розповідав, що від початку 2025 року було зафіксовано понад тисячу кібератак російських хакерів на українські структури.